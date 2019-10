Die Feuerwehr wurde gegen 5.00 Uhr wegen eines Brandverdachts alarmiert. Nachbarn hatten Rauch aus einem Fenster bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. „Zu Beginn ist nicht ganz klar gewesen, womit wir es zu tun haben. Die erste Meldung war ein unklares Brandgeschehen“, sagte Franz Nechansky von der Feuerwehr Neufeld an der Leitha. Die Einsatzkräfte waren wenige Minuten später am Einsatzort, einem Mehrparteienhaus.

ORF

Zwei Personen leblos geborgen

Schnell wurde klar, dass das Feuer in einer der Wohnungen in einem Zimmer ausgebrochen war. „Wir sind dann unter schwerem Atemschutz zum Brandraum vorgedrungen und haben kurz darauf eine männliche Person gefunden. Wenig später – im weiteren Vorgehen, um den Brand zu löschen – haben wir dann auch eine zweite regungslose Person gefunden“, so Nechansky. Die zwei Männer im Alter – der 33-jährige Mieter der Wohnung und sein 49-jähriger Bekannter aus Niederösterreich – wurden aus dem Brandraum geborgen. Feuerwehrleute leiteten sofort Reanimationsversuche ein. Trotz des weiteren Einsatzes zweier Notarztteams kam für sie aber jede Hilfe zu spät.

ORF

Brandermittler haben Arbeit begonnen

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Haus mit mehreren Wohneinheiten, von denen in einer Feuer ausgebrochen ist. Andere Wohnungen waren laut Feuerwehr nicht betroffen. Wie die Polizei berichtet, mussten insgesamt vier Bewohner des Mehrparteienhauses wegen Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden. Gegen 6.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Brandermittler der Polizei haben gleich nach den Löscharbeiten die Arbeit aufgenommen. Laut Polizei dürfte wohl ein technischer Defekt an einer Wärmelampe in einem Terrarium den Brand ausgelöst haben. Die Ermittlungen laufen aber noch.

Laut Landessicherheitszentrale waren die Feuerwehren von Neufeld an der Leitha und Hornstein im Einsatz. Auch zwei Notarztwagen aus Wiener Neustadt und Eisenstadt, das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund waren an Ort und Stelle. Die Wohnung wurde durch den Brand komplett verwüstet. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Es war bereits der zweite Brand mit Todesfolge in Neufeld an der Leitha in diesem Jahr. Bei einem Wohnhausbrand im März ist ein Ehepaar ums Leben gekommen – mehr dazu in Ehepaar stirbt bei Wohnhausbrand.