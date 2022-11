Geöffnete Gasflasche löste Explosion aus

Es war ein lauter Knall mitten in der Halloween-Nacht – mehr dazu in Verletzte bei Gasunfall in Baumgarten. Eine Gasflasche hatte die Explosion in dem Mehrparteienhaus der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft in Baumgarten ausgelöst. Das Gas sei aus der Flasche ausgeströmt und durch einen Funken sei es dann zur Explosion gekommen, sagte OSG-Vorstand Alfred Kollar. Es sei insofern eine Beruhigung, dass es nicht das Netz gewesen sei. Das Wohnhaus werde mit Gas beheizt und man habe das Netz gleich überprüft. Der Wohnungsinhaber habe zwei Gasflaschen in seiner Wohnung gehabt und offensichtlich eine der beiden geöffnet.

Wohnungsinhaber außer Lebensgefahr

Was genau die Flasche zur Explosion gebracht hat, ist weiter unklar. Der Wohnungsinhaber, ein 60-jähriger Mann, wurde schwer verletzt und konnte noch nicht einvernommen werden. Laut Polizei ist der Mann aber außer Lebensgefahr. Die Wohnung des Mannes sei schwer beschädigt und unbewohnbar, sagte Kollar.

Kollar: Schaden im sechsstelligen Bereich

Neben den Einsatzkräften seien auch bereits Mitarbeiter der Gebäudeversicherung und ein Sachverständiger am Unfallort gewesen, um das Ausmaß der Schäden zu erheben. „Aber wenn man die Bilder gesehen hat vom Stiegenhaus selbst, vom Balkon und dann letztlich von der betroffenen Wohnung, die ein Totalschaden ist, dann weiß man, dass man hier mit einem Schadensausmaß im sechsstelligen Bereich rechnen kann“, so Kollar. Außer dem Wohnungsinhaber gibt es keine Verletzten. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.