Verletzte bei Gasunfall in Baumgarten

Laut Polizei ereignete sich gegen 23.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache eine Explosion in einer Wohnung. Wenig später wurde umfangreicher Einsatz der Rettungskräfte in Gang gesetzt. Vier Feuerwehren, ein Notarzt sowie ein First Responder, zwei Rettungswagen, die Polizei und Mitarbeiter der Burgenland Energie waren im Einsatz.

Ermittlungen der Polizei laufen

Ein 60-jähriger Wohnungsbesitzer wurde von der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz aus der Wohnung gerettet. Er wurde mit schweren Blessuren in den Schockraum des Krankenhauses Wiener Neustadt transportiert. Unterdessen wurde das Wohnhaus komplett evakuiert. Eine weitere Person wurde laut der Landessicherheitszentrale Burgenland an Ort und Stelle versorgt.

Das Mehrparteienhaus wurde gesperrt, Ermittlungen zur Ursache waren im Gange, so die Polizei. Das Landeskriminalamt hat in der schwer beschädigten Wohnung mit den Erhebungen begonnen. Die übrigen Wohneinheiten wurden am Dienstag nach Kontrolle durch einen Statiker wieder freigegeben.