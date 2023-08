54. Golser Volksfest eröffnet

Für viele Aussteller ist das Golser Volksfest ein Pflichttermin. Hier werden Kontakte geknüpft, Geschäfte angebahnt und auch abgeschlossen. Zu den Stammkunden gehören etwa Firmen wie der Autohändler Ferdinand Berger aus Frauenkirchen oder die Firma G-Line Fenster aus Eisenstadt.

„Da trifft sich das ganz Burgenland. Es ist ein sympathisches, großes Fest, bei dem man sich natürlich auch über Neuheiten sehr gut informieren kann", “, so G-Line-Geschäftsführer Georg Gerdenitsch. „Wir sind jetzt des 15. Mal am Volksfest und es bringt natürlich sehr viel Kundenkontakt. Kunden, die unser Autohaus nicht kennen, lernen uns auf der Messe kennen“, so Autohändler Berger.

Gewinnspiel mit PV-Anlage als Hauptpreis

Die Gemeinde Gols setzt als Veranstalter auf ein bewährtes Konzept, aber auch auf vereinzelte Neuerungen. „Einerseits ein großes Volksfest-Gewinnspiel, bei dem man zum Beispiel eine PV-Anlage im Wert von 19.000 € gewinnen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel eine E-Automeile im Bereich der Messe. Ebenfalls dabei ist eine kostenlose Kinderbetreuung. Wir haben wieder ein tolles Programm“, sagt Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ).

Eröffnet wurde das Golser Volksfest von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): „Das Golser Volksfest ist wirklich eine Institution. Das Besondere daran ist ja, dass dieses Fest zum 54. Mal stattfindet und dieses Volksfest alljährlich von der Gemeinde organisiert wird. Das Volksfest hat viel überdauert. Es zeigt, dass man eine Wirtschaftskraft hat und man zusammenhält“, so Doskozil. Das Golser Volksfest dauert bis zum 20. August. Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.