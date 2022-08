Großer Andrang bei Golser Volksfest

„Wir haben heuer zum ersten Mal im Gemeindeamt einen Vorverkauf gemacht und wir haben so viele Dauerkarten wie noch nie verkauft. Am ersten Tag sind die Leute Schlange gestanden. Am Samstag hatten wir mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher“, so Volksfest Organisator Dieter Horvath.

Volksfest wichtig für Aussteller

„Das hat sich natürlich schon nach den ersten beiden Tagen gezeigt, dass es nach der Pause in den vergangenen Jahren die Leute wieder raus wollen“, so der Organisator. Den Veranstaltern des Golser Volksfestes gelingt es auch in Krisenzeiten für die Wirtschaftsmesse rund 200 Ausstellerinnen und Aussteller zu gewinnen. Wichtig ist das Volksfest auch für viele krisengeschüttelte Branchen.

„Das Golser Volksfest bezeichne ich oft als Old-School-Veranstaltung, wir haben schon viele andere Arten der Ausstellungen probiert wie zum Beispiel den Autosalon, aber die haben alle einfach nicht funktioniert und diese Veranstaltung der alten Schule in Gols funktioniert einfach“, so Autohändler Hannes Kirschner.

Erstmals Volksfestwein gekürt

Neben den klassischen Angeboten wie den landwirtschaftlichen Geräten ist das Genuss Zelt mit kulinarischen Angeboten aus der Region neu. In der größten Weinbaugemeinde Österreichs gibt es heuer erstmals auch einen Volksfestwein, der von einer Jury aus 44 Winzerinnen und Winzern gewählt wurde. Das Volksfest läuft noch bis 21. August.