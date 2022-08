Wirtschaft

53. Golser Volksfest eröffnet

Am Freitag am Abend ist das 53. Golser Volksfest offiziell eröffnet worden, zwei Jahre hat es wegen Corona nicht stattgefunden. Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Kultur war beim Eröffnungsabend dabei. Auf dem Volksfest sind rund 200 Aussteller aus dem In- und Ausland vertreten.