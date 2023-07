Tschürtz gibt Gemeinderatsmandat ab

2024 stehen die Europawahl und die Nationalratswahl und Anfang 2025 die Landtagswahl im Burgenland an. Das bedeute viel Arbeit für Spitzenpolitiker, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Bei diesen Wahlgängen möchte er mit aller Kraft dazu beitragen, dass die FPÖ Burgenland wieder an ihre historischen Bestmarken anschließe.

„Richtige Zeitpunkt“

„Ich glaube, dass das der richtige Zeitpunkt ist“, sagte Tschürtz am Dienstag gegenüber dem ORF Burgenland. Auf die Frage, ob er bei der Landtagswahl 2025 wieder als Spitzenkandidat antreten wolle, sagte Tschürtz: „Nein, das steht nicht zur Diskussion. Landesparteiobmann ist Alexander Petschnig und ich gehe mal davon aus, dass er auch Spitzenkandidat ist. Aber es geht darum, dass man natürlich die beste Unterstützung gibt. Und ich glaube schon, dass wir miteinander wirklich dazu beitragen können, jetzt mit voller Kraft wieder die besten Ergebnisse zu erreichen.“

Übergabe an Peter Pregl

Mit seiner Liste „Vorwärts Mattersburg“ hatte Tschürtz bei den Kommunalwahlen im vergangenen Oktober das Bürgermeisteramt angestrebt. Nachdem das nicht gelungen war, wurde die Liste, die nur noch auf dem Papier existiert, in eine FPÖ-Stadtpartei umgewandelt. Tschürtz übergibt seine Agenden in Mattersburg an Peter Pregl, der auch bereits FPÖ-Stadtparteiobmann ist. Es sei gelungen, wieder eine Stadtgruppe in Mattersburg aufzubauen, betonte Tschürtz. Er werde Pregl weiter unterstützen.