Neue FPÖ-Stadtgruppe Mattersburg offiziell gegründet

Bereits Anfang der Woche hat FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz die Gründung angekündigt – mehr dazu in Mattersburg: Neue FPÖ-Stadtgruppe wird gegründet. Im Gemeinderat sind die Freiheitlichen mit der Namensliste „Vorwärts Mattersburg“ mit drei Mandaten vertreten. Mit dieser Liste ist der Klubobmann bei der Gemeinderatswahl angetreten. Man werde als starkes Gegengewicht zur SPÖ und zur ÖVP auftreten, so Tschürtz zur Gründung der Stadtgruppe.

In der FPÖ-Stadtpartei und in der Bezirksorganisation Bezirk hatte es vor der Gemeinderatswahl Streit und Austritte gegeben – mehr dazu in Parteiaustritt von FPÖ-Stadtparteiobmann Mattersburg und Nach Streit: Neuer FPÖ-Obmann Bezirk Mattersburg.