SV Oberwart verpflichtet Patrick Farkas

Der Aufsteiger präsentiert bereits den dritten prominenten Neuzugang in diesem Sommer. Nach Michael Huber und Lukas Ried folgt nun der ganz große Transferkracher: Patrick Farkas, vierfacher Meister und dreifacher Cupsieger mit Salzburg, kommt direkt von Bundesligist Hartberg nach Oberwart. Patrick Farkas hat für Mattersburg, Salzburg und Hartberg mehr als 250 Bundesligaspiele absolviert und sogar einen Einsatz in der Champions League vorzuweisen.

Mit Farkas, Huber und Ried verpflichten die Oberwarter nach dem Aufstieg in die Regionalliga Ost die Erfahrung von mehr als 400 Bundesligaspielen. Den ersten Pflichtspieleinsatz könnte der 30-jährige Farkas schon nächste Woche geben. Am 22. Juli trifft Oberwart in der ersten ÖFB-Cup-Runde zu Hause auf Stripfing. Die Meisterschaft in der Ostliga beginnt dann eine Woche später, am 28. Juli mit einem Heimspiel gegen den Wiener Sportclub.