Paukenschlag bei der SV Oberwart

In Gesprächen mit der Vereinsführung habe sich herauskristallisiert, dass die bestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit aus strategischen Gründen nicht fortgesetzt werden könne, so der Erfolgstrainer in einer offiziellen Aussendung des Vereins am Donnerstagnachmittag.

SV Oberwart

Nachfolge vorerst offen

Wer Töllys Nachfolge bei der SV Oberwart antreten wird, war am Donnerstagabend noch offen. Der Verein teilte diesbezüglich noch nichts mit. Auch die Zukunft von Patrick Tölly ist aus momentaner Sicht noch offen. Bei der SV Oberwart liegt sie jedenfalls nicht. Der 25-Jährige hat, bevor er die Kampfmannschaft in Oberwart zum Meistertitel geführt hat, im Nachwuchsbereich des Vereins gearbeitet.

„Mein persönliches Highlight war natürlich der unvergessliche Aufstieg in die Regionalliga. Der Moment des Aufstiegs wird uns für immer verbinden“, so Tölly in der Aussendung.