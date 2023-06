Burgenland-Derby zum Start in den ÖFB-Cup

Beide burgenländischen Vereine sind im Umbruch. Die Kader für die nächste Saison stehen noch nicht fest. Parndorf ist Titelanwärter in der Burgenlandliga, Draßburg will in der Regionalliga eine gute Rolle spielen. Das Derby sei eine spannende Aufgabe, sagte Draßburg-Trainer Michael Porics zur Auslosung. Ehrlicherweise hätte man sich einen Bundesligisten gewünscht, aber man fahre lieber nach Parndorf als nach Kärnten oder in die Steiermark. Parndorf sei sicher ein unangenehmer Gegner, aber es sei auch realistisch, dass Draßburg aufsteigen könne, so Porics.

Parndorf-Trainer hofft auf ausgeglichene Partie

Dass Parndorf wegen des späteren Beginns der Meisterschaft in der Burgenlandliga erst zwei Wochen später als Draßburg mit der Vorbereitung beginne, könne im Cup-Duell ein Nachteil sein, meinte Parndorf-Trainer Wolfgang Fischer. Man hoffe aber, dass es eine ausgeglichene Partie werde, dass man sich wirklich direkt messen könne. Denn man wolle natürlich aufsteigen, so Fischer. Die erste Runde wird zwischen 21. und 23. Juli ausgetragen.

Neusiedl gegen Lafnitz und Oberwart gegen Stripfing

Die anderen beiden burgenländischen Vertreter haben Heimspiele gegen Klubs aus der Zweiten Liga: Neusiedl trifft auf den SV Lafnitz, Oberwart bekommt es mit Aufsteiger Stripfing zu tun. In der Vorsaison hat nur ein Verein aus dem Burgenland den Aufstieg in die zweite Cup-Runde geschafft. Das ist im kommenden ÖFB-Cup-Bewerb durch das Derby zwischen Parndorf und Draßburg schon garantiert.