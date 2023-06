Klaus Guger neuer Trainer beim SV Oberwart

Klaus Guger war Spieler in Bad Tatzmannsdorf, Stuben, Kohfidisch, Oberwart und Markt Allhau. Mit Oberwart wurde der 48-Jährige 2001/02 als Spieler Meister und stieg in die Regionalliga auf. Guger bezeichnet seine Aufgabe als „Rückkehr nach Hause“. „Die Sportvereinigung Oberwart hat einen immensen Stellenwert in meinem Leben. Erstens bin ich hier wohnhaft und berufstätig und zweitens durfte ich als Spieler und Trainer in Oberwart meine größten Erfolge feiern“, so Guger gegenüber dem ORF Burgenland.

SV Oberwart / G. Schmalzer

Guger war bereits Trainer von Oberwart. In der Saison 2011/12 führte er Oberwart zur Meisterschaft in der Burgenlandliga. Guger folgt in seiner neuen Funktion als Cheftrainer dem Meistermacher der heurigen Saison, dem 25-jährigen Patrick Tölly – mehr dazu in Paukenschlag bei der SV Oberwart. Die SV Oberwart mit dem neuen Trainer Klaus Guger treten in der kommenden Saison in der Regionalliga Ost an.