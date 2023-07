Schattendorf: Grenze nach Vandalenakt wieder gesperrt

Den Vorfall wurde Samstagfrüh bei der Polizei gemeldet, bestätigt die Landespolizeidirektion einen Bericht der „Kronen Zeitung“ gegenüber dem ORF Burgenland am Sonntag. Die beiden Sensoren bei der Polleranlage wurden derartig stark beschädigt, dass die Anlage derzeit nicht mehr funktioniert. Die Grenze ist daher für Autos derzeit nicht passierbar.

In Schattendorf sorgen seit kurzem spezielle ein- und ausfahrbare Poller dafür, dass keine Autos ohne Genehmigung über die Grenze fahren können. Fahrzeughalter mit einer Genehmigung bekommen eine Vignette. Sobald das System das Fahrzeug anhand erfasst, fahren die Poller hinunter und das Auto kann den Grenzübergang passieren.

Reparatur dürfte länger dauern

Die Reparatur der Poller nach dem Vandalenakt dürfte nun allerdings laut „Kronen Zeitung“ noch länger auf sich warten lassen. Man überlege im Schattendorfer Gemeindeamt derzeit den Einsatz von Videokameras. Die Maßnahme in der Grenzgemeinde sind durchaus umstritten – erst Ende Juni haben sich rund 30 Personen zu einer Demonstration an der Grenze versammelt – mehr dazu in Grenze Schattendorf: Demo und fixe Regeln.