Schattendorf: Weiter warten auf Fuzo

Ein Zaun direkt an der ungarischen Grenze bei Schattendorf weckt Erinnerungen an den Eisernen Vorhang. Zeiten, die niemand mehr haben will – und dennoch gibt es mitten in Europa in der Gemeinde im Bezirk Mattersburg eine massive Einschränkung für den freien Grenzverkehr.

ORF

Pendlerinnen und Pendler müssen Ausweichen

Die ungarischen Pendler fahren jetzt bis zur Grenze mit dem Auto, gehen dann 100 Meter zu Fuß und steigen kurz nach der Grenze wieder in ein anderes Auto, damit sie rechtzeitig zu ihren Jobs in Österreich kommen. Andere müssen wiederum über Sopron (Ödenburg) ausweichen – ein deutlicher Umweg, der viel Zeit kostet. Beides sorgt für Unmut, vor allem auf ungarischer, aber auch auf österreichischer Seite.

ORF

Der Schattendorfer Bürgermeister Thomas Hoffmann (SPÖ) kämpft mit seinen Plänen gegen eine Pendlertransitstrecke, wie er sagt. Deshalb wird die 100 Meter lange Straße vor dem Friedhof in Richtung Grenze offiziell zur Fußgängerzone erklärt. Direkt an der Grenze werden Poller dafür sorgen, dass nicht jeder durchfahren kann. Es wird Ausnahmegenehmigungen geben.

Kosten sollen großteils rückerstattet werden

„Das ist eine Gemeindestraße, daher hat die Gemeinde in Sachen Verwaltung auch hier die Hoheit. Deswegen werde man hier auch das gesamte Prozedere durchführen. Das heißt, alle, die einen Antrag stellen möchten, müssen auf das Schattendorfer Gemeindeamt kommen. Dort werden sie den Antrag entsprechend ausfüllen können“, so Hoffmann.

ORF

Derzeit unklar, wer Ausnahmegenehmigungen erhält

Wer diese kostenpflichtigen Ausnahmebescheide bekommt, ist noch nicht geklärt. Ab 27. Juni werden Details bekannt gegeben. Die Kosten von 160 Euro wolle man in Form eines Gutscheins größtmöglich refundieren, so Hoffmann. „Ein Teil davon muss an die Finanz abgeführt werden, aber rund 140 Euro werden den Leuten in Form von Schattendorfer Einkaufsgutscheinen rückgeführt. Das ist auch für unsere regionale Wirtschaft gut, weil die Unternehmen davon profitieren“, sagte Hoffmann.

Der Bescheid soll dann für einen Zeitraum von zwei Jahren gelten. Danach muss man einen neuen Antrag stellen. Mittlerweile ist auch die Volksanwaltschaft in dieser Causa eingeschaltet – mehr dazu in Schattendorf: Ungarin schaltet Volksanwaltschaft ein. Man warte derzeit auf entsprechende Stellungnahmen, heißt es.