Kalter Frühling sorgt für schwache Honigernte

Durchgestartet sind die Bienen heuer etwas verspätet: Geschuldet ist das dem trockenen Winter und dem unbeständigen Frühling. „Diese permanente Abwechslung zwischen Regen und kalt ist für die ganze Vegetation schlecht. Die Bienen haben nicht ausfliegen können. Es gibt keine Zwetschken, keinen Marillen. Das Frühjahr war sehr schlecht“, sagt Herbert Grafl, Obmann des Landesimkerverbandes.

ORF

Bienen und Natur gehen Hand in Hand. Erst bei etwa zwölf Grad fliegen die Insekten aus, bei Regen bleiben sie in ihren Stöcken. „Die Imker haben dann halt aufpassen müssen, dass ihnen die Tiere nicht verhungern. Die haben dann im März noch einfüttern müssen, weil einfach keine Nahrung da war“, so Grafl.

ORF

Hoffnung auf guten Sommer für die Bienen

Konkret am Klimawandel würde er das heurige Wetter nicht festmachen: „Dass heuer der Frühling so schlecht ist, da kann man nicht sagen, dass es der Klimawandel ist. Voriges Jahr wars besser. Also die Natur ist halt immer anders", so Grafl. Umso mehr Hoffnung stecken die Imker jetzt in den Sommer."Jetzt ist die Zeit der Lindenblüte, die super ist. Die Kastanien, Beeren wie Himbeeren und Brombeeren. Die Sommerblüte sollte passen“, so Grafl.