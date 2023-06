Magere Kirschenernte

Noch ist die Kirschensaison nicht zu Ende, doch schon jetzt lässt sich erkennen, dass die Ernte deutlich schlechter ausfällt als in den Vorjahren. Man habe heuer bestimmt um die Hälfte weniger geerntet als in normalen Jahren, wenn nicht sogar um 70 bis 80 Prozent weniger, schätzte Andrea Strohmayer vom Verein Leithaberger Edelkirsche.

ORF

Blütezeit zu nass und zu kalt für Bienenflug

Durch die heftigen Regenfälle der vergangenen Wochen platzen viele Kirschen aufgeplatzt. Das eigentliche Problem entstand aber bereits in der Blütezeit. Es habe auch während der Blütezeit viel geregnet und es sei sehr kalt gewesen, erklärte Strohmayer. Daher seien die Bienen nicht ausgeflogen und nun seien manche Bäume komplett leer. Das sei kein Frostschaden, sondern die Blüten seien nicht befruchtet worden.

ORF

Hoher Preis

Die magere Ernte wirkt sich auch auf den Preis der Kirschen aus. Statt wie bisher sieben oder acht Euro kostet das Kilogramm Leithaberger Edelkirsche heuer zehn Euro. Der Preis sei heuer schon recht hoch, so Strohmayer. Das Kirschenpflücken sei in so einem Jahr eben sehr mühsam und es sei mühsamer ein Kilogramm zusammenzubringen. Die Hoffnungen der Leithaberger Obstbauern ruhen jetzt auf den späteren Kirschsorten, die derzeit noch grün sind und in den nächsten Wochen heranreifen.

ORF

In Purbach am Neusiedler See fand am Samstag trotz all dieser Schwierigkeiten der bereits traditionelle Kirschen- und Genussmarkt stattgefunden, bei dem sich alles um Kirschen-Produkte drehte.