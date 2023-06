Schloss Tabor setzt auf „Die schöne Helena“

Seit dem Vorjahr mausert sich Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach immer mehr zum südlichsten Kulturzentrum des Landes. Neben Operette im August werden von März bis Dezember auch Theater, Lesungen, Kleinkunst und Ausstellungen geboten. „Wir haben hier mittlerweile bis zu 25 Veranstaltungen ganzjährig. Und es ist der einzige Kulturstandort des Burgenlandes, wo wir über die Jahre – trotz der Preissteigerungen – weniger Zuschüsse leisten müssen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Herzstück ist und bleibt natürlich die Operette. Dieses Jahr wird „Die schöne Helena" von Jacques Offenbach gespielt, ein für damalige Zeiten sehr frivoles Stück mit viel Humor und wunderbaren Melodien. " Auch deshalb, weil wir es fast ein bisschen gespürt haben, dass Offenbach in Mitteleuropa im Moment gerade ein gigantisches Comeback hat. Es gibt kaum ein nennenswertes Haus, das heuer oder nächstes Jahr nicht eine Offenbach-Operette spielt oder bringt“, sagt Alfons Haider.

Zeitgemäße Fassung von „Flo & Wisch“

Auf Schloss Tabor wird aber nicht die Originalfassung gespielt, sondern das Kabarettduo „Flo & Wisch“ hat eine zeitgemäße Fassung erarbeitet. „Es gibt einige neue Texte auch bei den Liedern. Die Darsteller schauen eh schon immer mit einem schiefen Auge auf uns. Es geht eigentlich die meiste Zeit um Ehebruch und wie man den Ehebruch sinnvoll rechtfertigen kann. Ich denke, es kann jeder auch an diesem Abend etwas lernen“, so das Kabarettduo.

Die Titelrolle singt Sopranistin Svenja Kallweit, sie hat vor zwei Jahren bereits die Lustige Witwe auf Schloss Tabor gesungen – mehr dazu in „Lustige Witwe“: Schwungvolle Premiere auf Schloss Tabor. „Es war herrlich und ich freue mich sehr, jetzt wieder hier sein zu dürfen. Traumhaft schön ist es hier“, so Svenja Kallweit. Das Bühnenbild hat Manfred Waba entworfen. „Die schöne Helena“ wird von 3. bis 15. August gespielt.

Uhudler-Theater und Deix-Schau

Während die Operette aufgeführt wird, folgen auf Schloss Tabor bereits die nächsten Proben und zwar für die Komödie „Lache Bajazzo“, die am 31. August Premiere hat. Im Vorjahr hat nämlich auch das Uhudler-Landestheater von Martin Weinek hier sein neues Zuhause gefunden. Ein besonderes Hightlight auf Schloss Tabor ist weiters die Ausstellung „Der Katzenkönig“ mit Bildern des Karikaturisten Manfred Deix ab Mitte September.