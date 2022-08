Flotter Rosenkavalier auf Schloss Tabor

Amor – er treibt mal wieder sein Unwesen, diesmal im südlichen Burgenland. Mit kindlichem Charme sorgt er für einige Irrungen und Verwirrungen rund um den berühmten Rosenkavalier, der auf Schloss Tabor mit viel Witz und Schmäh und etwas ganz Speziellem – nämlich astreinem Schlager daherkommt.

Liebe, Eifersucht und Untreue

„Ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, wo zwei Leute nach der Generalprobe zu mir gesagt haben, dass wir super sind und das genau das richtige ist und ihnen es so gut gefallen hat. Da habe ich gefragt, ob sie wissen, dass das original Hofmannsthal ist. Da haben sie gesagt, dass das nicht sein kann, weil das würden sie ja nie verstehen“, sagte Intendant Martin Weinek. Publikumslieblinge wie Dagmar Bernhard, Karola Niederhuber oder Reinhold Moritz finden sich also inmitten von Liebe, Eifersucht und Untreue wieder. Sie müssen sich im Laufe des Abends erst einmal zurecht und danach wieder herausfinden, was bei so viel Liebestollerei gar nicht so einfach ist.

Ist die Liebe im Spiel, kommt es manchmal ganz anders als man denkt. So auch bei den Darstellern Karola Niederhuber und Reini Moritz, da hat Amor nämlich auch privat seine Händchen im Spiel. „Eigentlich ist es wie im Alltag. Man hat Auseinandersetzungen und verliebt sich wieder und hin und her – das ist eigentlich wie im richtigen Leben“, so Reinhold Moritz. „Durch die viele Arbeit und auch die Kinder, ist das wie so ein gemeinsamer Punkt, wenn wir uns dann treffen und gemeinsam spielen, dann ist es sehr lustig und manchmal auch ein bisschen wie Urlaub“, so Niederhuber.

Flotter Rosenkavalier mal anders Das Publikum zeigte sich von der speziellen Inszenierung auf Schloss Tabor angetan

Ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehen war Tausendasserin Angelika Niedetzky. Sie muss aus terminlichen Gründen zwar dann leider passen, die Premiere lässt sie sich aber dennoch nicht entgehen. „Ich gebe zu, jetzt tut es mir ein bisschen leid. Es ist wirklich lässig und Dagmar Bernhard spielt das sensationell. Ich ziehe meinen Hut – hätte ich nicht besser machen können“, so Niedetzky.

Auch das Publikum war von der Vorstellung begeistert. Mitten ins Herz – beim Rosenkavalier, dieser sympathischen, kleinen Produktion auf Schloss Tabor haben allesamt einen vergnüglichen, lustigen Abend frei nach dem Motto des Stücks „Alles was wir brauchen ist Liebe und ein bisschen Schlager".