Erfolgreichste SportlerInnen geehrt

Die Burgenländerinnen und Burgenländer konnten auch auf internationaler Ebene glänzen. Der Schreibersdorfer Bogensportler Nico Wiener wurde Weltmeister im 3D Compound und Vizeweltmeistertitel im Archery Field Compound – mehr dazu in Erfolgreiche Saison für Nico Wiener. Der Jiu-Jitsu-Verband „Vila Vita Pannonia“ Wallern war ebenfalls sehr erfolgreich: Lisa Fuhrmann holte sich etwa den Weltmeistertitel in der Kategorie Fighting U21 bis 70 Kilogramm – mehr dazu in Fuhrmann U21-Weltmeisterin im Jiu-Jitsu und Jiu Jitsu: Burgenländerinnen an der Weltspitze.

Felix Schmidl und Anna Schmidl vom ASV Kickbox Club Rohrbach bei Mattersburg wurden in ihren jeweiligen Altersklassen Weltmeister und Weltmeisterin im Pointfighting – mehr dazu in Kickboxen: Anna Schmidl holt WM-Titel. Auch die Grasskifahrerinnen Emma Eberhardt und Tina Hetfleisch gewannen Weltmeistertitel. Sie alle und auch alle österreichischen Meister wurden am Freitagabend von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ausgezeichnet. Man komme dem Ziel, Sportland Nummer eins zu werden, Schritt für Schritt näher und werde auch die Sportförderung dementsprechend anpassen, so Dorner.