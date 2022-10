Fuhrmann U21-Weltmeisterin im Jiu-Jitsu

Fuhrmann setzte sich im Final-Duell der Burgenländerinnen in der Klasse bis 70 Kilogramm durch und holte mit diesem Sieg nach zwei Europameistertiteln und dem Vize-Weltmeistertitel vor einem Jahr ihr erstes WM-Gold in der U21-Klasse.

Silber für Blawisch nach WM-Titel im Vorjahr

Im Vorjahr hatte sich Blawisch den U21-Weltmeistertitel in der Klasse bis 70 Kilogramm geholt. Diese Klasse ist und bleibt also fest in burgenländischer Hand. Nicht ganz so erfolgreichen schnitten die Burgenländer bei der U21-WM ab: Die Brüder Lukas und Alexander Bauer schieden jeweils in Runde zwei aus.

Vorbei sind die Weltmeisterschaften in Abu Dhabi aber noch lange nicht. Julia Blawisch und Lisa Fuhrmann treten ab Donnerstag auch in der Allgemeinen Klasse an. Dann wird auch Anna Fuhrmann, die ältere Schwester der frischgebackenen Weltmeisterin, dabei sein.