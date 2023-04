Posthume Auszeichnung für Willi Resetarits

Der im April 2022 verstorbene Resetarits wurde und wird nicht nur für seine Musik gefeiert und verehrt, sondern auch für seine Zivilcourage und sein soziales Engagement. Der gebürtige Stinatzer sei tief mit dem Burgenland verbunden gewesen und habe die Vielfalt des Burgenlandes als leidenschaftlicher Burgenland-Kroate verkörpert wie kein Zweiter, hieß es bei der Verleihung des Komturkreuzes, der höchsten Auszeichnung des Landes – mehr dazu in Betroffenheit nach Tod von Resetarits. Das Komturkreuz wurde von Johanna Resetarits, der Tochter des Verstorbenen, entgegengenommen.

Christian Kolonovits: Burgenländischer Ausnahmemusiker

Mit Christian Kolonovits erhielt am Freitag ein weiterer Ausnahmemusiker das Komturkreuz des Landes. Kolonovits sei nicht nur Komponist und Dirigent, sondern als ORF Stiftungsrat auch ein Repräsentant der kulturellen Vielfalt des Burgenlandes, sagte Landeshauptmann Doskozil – mehr dazu in Dirigentenstab von Christian Kolonovits.

Am Freitag wurde das Komturkreuz verliehen.

Wolfgang Böck: Kult-Kieberer und erfolgreicher Intendant

Auch der als grantiger Kult-Kieberer Trautmann bekannte dreifache Romy-Preisträger Wolfgang Böck durfte sich über die höchste Auszeichnung des Landes Burgenland freuen. Seit 20 Jahren ist Böck Intendant der Schloss-Spiele Kobersdorf. Im Vorjahr habe Böck mit einer Auslastung von mehr als 98 Prozent eine herausragende Bilanz vorweisen können, hieß es bei der Auszeichnung im Rittersaal auf Burg Schlaining – mehr dazu in 98,5 Prozent Auslastung beim „Bockerer“.

Hermann Schützenhöfer: Vertrauen und Handschlagqualität

Unter den Geehrten waren aber nicht nur Künstler. Mit dem steirischen Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wurde auch ein ehemaliger Politiker ausgezeichnet. Das Komturkreuz erhielt er für die Zusammenarbeit, die stets mit Vertrauen und Handschlagqualität gekennzeichnet gewesen sei, so Doskozil.

Pius Strobl: Engagement für Licht ins Dunkel

Für sein Engagement als Verantwortlicher für die Aktion Licht ins Dunkel wurde ORF-Manager Pius Strobl ausgezeichnet. In seiner Funktion leite Strobl eine Vielzahl an Projekten, die in hohen Spendeneinnahmen resultieren und einen unverzichtbaren Beitrag zur Unterstützung von Menschen in Not auch im Burgenland leisten.

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet wurde am Freitag außerdem der ehemals höchste Beamte der Stadt Wien, Erich Hechtner. Er erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit als Unterstützer in der engen Partnerschaft der Bundesländer Wien und Burgenland.