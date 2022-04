Betroffenheit nach Tod von Resetarits

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich am Sonntag tief betroffen vom Ableben des gebürtigen Stinatzers. Mit Willi Resetarits vulgo „Ostbahn-Kurti“ verliere Österreich und das Burgenland eine Ausnahmepersönlichkeit, die weit über den Kulturbereich hinaus Vorbildwirkung gehabt habe, so der Landeshauptmann.

ORF/Herb Dits

Politik würdigt soziales Engagement

„Willi Resetarits hat die österreichische Rock- und Pop-Szene geprägt wie kaum ein anderer Musiker. Er war aber nicht nur ein begnadeter Künstler, sondern hat sich mit seinem sozialen Engagement und seinem Einsatz für benachteiligte Menschen zum Gewissen der Republik Österreich entwickelt", so Doskozil in einer Aussendung. Am 2. Mai hätte Willi Resetarits von Landeshauptmann Doskozil gemeinsam mit seinem Bruder Lukas sowie Wolfgang Böck, Frank Hoffmann und Christian Kolonovits die höchste Landesauszeichnung, das Komturkreuz des Landes Burgenland, bekommen sollen. „Es ist bitter, dass sich das Burgenland nicht mehr offiziell bei ihm bedanken konnte", so Doskozil.

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz würdigte Resetarits als Ausnahmepersönlichkeit im Bereich Kunst und Kultur. Menschlichkeit sei bei ihm immer an erster Stelle gestanden. Er sei bekannt für seinen Einsatz für die Volksgruppen gewesen. „Willi Resetarits hat SOS Mitmensch mitbegründet und er setzte sich beim Lichtermeer gegen Fremdenfeindlichkeit ein“, so Sagartz.

Auch Grünen-Landessprecherin Regina Petrik zeigte sich nach dem Ableben von Willi Resetarits betroffen. Mit ihm gehe ein großartiger Musiker und engagierter Menschenrechtsaktivist aus dem Burgenland, so Petrik. „Willi Resetarits war ein kluger Gesellschaftskritiker und konsequenter Menschenfreund. Er setzte sich stets für die Ärmsten der Gesellschaft ein", sagte Petrik.

Große Erfolge als „Kurt Ostbahn“

Willi Resetarits alias „Kurt Ostbahn“ wurde am 21. Dezember 1948 im südburgenländischen Stinatz geboren. Der erste musikalische Durchbruch gelang ihm mit den Schmetterlingen. Zum Star wurde er aber erst durch die Kunstfigur „Kurt Ostbahn“ mit der er über Jahrzehnte zahlreiche Erfolge feierte. Am Sonntag verstarb Willi Resetarits im Alter von 73 Jahren – mehr dazu in Willi Resetarits alias „Ostbahn-Kurti“ ist tot.