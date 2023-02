„Mamma Mia“: 75.000 Karten verkauft

Am 13. Juli feiert der Musical-Blockbuster „Mamma Mia“ zum ersten Mal auf der Seebühne in Mörbisch Premiere. Dass bereits jetzt 75.000 Tickets verkauft werden konnten, lässt Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf eine 90-prozentige Auslastung hoffen. Die Buchungslage sei erfreulich, gebe es eine Hitparade für Vorverkaufszahlen in der Geschichte der Seefestspiele, wäre die heurige Produktion ganz weit oben in der Liste, so Doskozil.

Bestellungen für komplette Familie

Generalintendant Alfons Haider beobachtet, dass es laufend Privatbestellungen mit mehr als zehn Tickets gebe, weil anscheinend viele Gäste gleich für die komplette Familie oder den ganzen Freundeskreis buchen. Das Musical mit Welthits wie „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Waterloo“ haben bereits über 60 Millionen Menschen weltweit gesehen.

„Mamma Mia“ wurde 1999 uraufgeführt und erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer 22-jährigen Tochter Sophie. Letztere möchte kurz vor ihrer Hochzeit das Geheimnis um ihren Vater lüften. Von 13. Juli bis 19. August wird das Musical auf der Seebühne in Mörbisch aufgeführt.