Politik

Geplantes KH Gols: WWF kritisiert Standort

Die Umweltschutzorganisation WWF hat in einer Stellungnahme zum Flächenwidmungsverfahren die Standortwahl für das geplante Krankenhaus in Gols (Bezirk Neusiedl am See) kritisiert. Der WWF äußerte schwere ökologische Bedenken.