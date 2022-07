Große Dankbarkeit bei Ukraine-Enquete

Das Burgenland hat Lebensmittel und Medikamente gesammelt und in die Region Transkarpatien gebracht, Feuerwehrautos gespendet und geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen. „Es ist ganz wichtig und von großer Bedeutung, dass man sich mit den Problemen und den Themen vor Ort auseinandersetzt und es reicht seitens des offiziellen Österreichs nicht, durch Hilfsgüter sein Gewissen zu beruhigen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Frage des Völkerrechts

Der Landeshauptmann lobt das Engagement der Zivilbevölkerung und der Hilfsorganisationen – ohne sie hätte man das nicht geschafft. „Jeder, der der Ukraine jetzt hilft, steht auf der Seite des Völkerrechts“, so Martin Selmayr Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich.

ORF

Langjährige Partnerschaft

Seit dem Jahr 1997 besteht zwischen dem Burgenland und Transkarpatien eine Partnerschaft. "Die Aktion: „Burgenland hilft", ist zu einer Initiative geworden, die beispielhaft für die Art des Beistands steht. Dieser Beistand stärkt in der Ukraine die Zuversicht, dass wir nicht alleine sind in diesem schrecklichen Krieg“, so der ukrainische Botschafter in Österreich Vasyl Khymynets.

Die FPÖ hat als einzige Partei nicht an der Enquete teilgenommen. "Wir sind neutral, wir wollen uns auf keine Seite ziehen lassen und wir wollen vor allem nicht, dass fremde Mächte Institutionen wie den Burgenländischen Landtag als Bühne für ihre Propaganda missbrauchen“, stellt FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig am Donnerstag erneut klar – mehr dazu in FPÖ nimmt nicht an Ukraine-Enquete teil.