Burgenland-Delegation in der Ukraine

Mit insgesamt zehn Vertreterinnen und Vertretern ist die burgenländische Delegation nach Uschgorod in die Ukraine gereist. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat dabei auch den Vorsitzenden der Gebietsverwaltung, Viktor Mykyta, getroffen. Er zeigte sich gegenüber dem ORF Burgenland zufrieden mit den Gesprächen. Vor allem die wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Burgenland und Transkarpatien soll in Zukunft gestärkt werden.

ORF/Lukas Krenn

Einladung zu großem Wirtschaftsforum

„Die Region habe innerhalb der Ukraine aufgrund des Krieges eine wirtschaftlich besondere Stellung. Viele Unternehmen in der Ukraine übersiedeln hierher. Jetzt ist natürlich das Ansinnen auch hier das Tor zur Europäischen Union zu öffnen“, so Doskozil. Für diese Zwecke werde es vor Ort Mitte des Monats ein großes Wirtschaftsforum geben. Man sei dazu auch eingeladen worden, mit Vertretern der Wirtschaft zu kommen, sagte Doskozil.

„Wir nehmen diese Einladung sehr gerne an. Es geht um wirtschaftliche zukünftige Kooperationen und darum, Möglichkeiten auszuloten. Wir werden auch auf diesem Weg natürlich, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Region und das Land unterstützen“, so Doskozil. Außerdem sollen die bereits angekündigten Ferienlager für ukrainische Kinder im Burgenland umgesetzt werden.

ORF/Lukas Krenn

Gespendete Feuerwehrautos übergeben

Nach den Gesprächen wurde ein humanitäres Hilfslager nahe der Gebietsverwaltung besucht. Dort waren unter anderem auch Spenden aus dem Burgenland, wie etwa Nahrungsmittel, zu sehen. Am frühen Freitagnachmittag wurden dann auch die sieben gespendeten Feuerwehrautos aus dem Burgenland an ihre neuen Besitzer in der Ukraine übergeben – mehr dazu in Feuerwehrautos für Ukraine unterwegs.