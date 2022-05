Delegation aus dem Burgenland in Ushgorod

In Ushgorod gibt es ein Treffen der burgenländischen Delegation mit örtlichen politischen Vertretern, bei dem auch ein alter Kooperationsvertrag zwischen dem Land Burgenland und der ukrainischen Region Transkarpatien erneuert wird. Danach steht ein Besuch in einem Kinderspital, das durch Spenden aus dem Burgenland unterstützt wird, auf dem Programm. Die Delegation übergibt auch neue Hilfeleistungen. Außerdem werde es einen Besuch in einem Speziallager für humanitäre Hilfe geben, so ORF-Burgenland-Reporter Andreas Berger, der die Delegation begleitet.

ORF/Andreas Berger

Beziehungen zur Region vertiefen

Der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, ist mit der burgenländischen Delegation unterwegs. Ziel der Reise ist es, dass die burgenländische Delegation sich ein Bild von der Lage in der Ukraine machen und die Beziehungen zu dieser Region vertiefen kann. Die Rückreise ist für Samstagabend geplant.