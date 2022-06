Feuerwehrautos für Ukraine unterwegs

Landesfeuerwehrreferent Heinrich Dorner (SPÖ) bedankte sich bei der Übergabe der Fahrzeuge vor dem Landesfeuerwehrkommando bei den Bürgermeistern und Ortsfeuerwehrkommandanten von Bruckneudorf, Parndorf, Sigleß, Mattersburg, Rudersdorf und Schattendorf sowie beim Landesfeuerwehrkommandanten für deren „enorme Hilfsbereitschaft“. Nach der Übergabe machten sich die Fahrer mit den Fahrzeugen auf ihren Weg zu ihrem Bestimmungsort auf.

Verkehrsbetriebe Burgenland

„Solidarität und Zusammenhalt“

„Wieder einmal zeigt sich, dass Solidarität und Zusammenhalt im Burgenland tagtäglich gelebt werden und Menschen in Not rasch geholfen wird. Dafür mein großer Dank“, so Dorner.