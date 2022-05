Blackbirds verlieren Finale gegen Fürstenfeld

Die Blackbirds verpassten damit die Titelverteidigung nach dem Meistertitel im Vorjahr – mehr dazu in Blackbirds sind Meister der Zweiten Liga. „Wir haben wie im zweiten Spiel keinen Rhythmus gefunden und unsere Würfe nicht getroffen. Wir haben alles probiert, den Vorwurf können wir uns nicht machen“, so Kapitän Sebastian Koch.

Panthers rettten Vorsprung über die Zeit

Damit kassierte Güssing/Jennersdorf ausgerechnet im letzten Spiel die erste Heimniederlage in der Meisterschaft. Fürstenfeld erwischte den besseren Start und rettete den Vorsprung über die Zeit. Am Ende fehlten den Blackbirds bei der 55:58-Niederlage nur drei Punkte.

„Wir konnten uns zwar noch zurück kämpfen, aber am Ende hat uns das so viel Kraft gekostet, dass wir nicht mehr antworten konnten. Die Fürstenfelder haben verdient gewonnen“, so Blackbirds-Trainer Daniel Müllner. Die Panthers aus Fürstenfeld schafften mit dem Meistertitel zumindest die sportliche Qualifikation für den Aufstieg in die Superliga.