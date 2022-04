Gunners fertigen Tabellenführer Vienna ab

Die Oberwarter überzeugten sowohl offensiv als auch defensiv. Es ist erst die vierte Saisonniederlage der Wiener, die zweite gegen Oberwart. Die Gunners sicherten sich damit den dritten Tabellenplatz in der Platzierungsrunde. Im Play-off-Viertelfinale trifft Oberwart jetzt auf Kapfenberg.

2. Liga: Niederlage für Eisenstadt im ersten Halbfinale

In der zweiten Basketball-Liga ist Eisenstadt mit einer Niederlage ins Play-off Halbfinale gestartet. Die Dragonz verlieren gegen Fürstenfeld mit 77 zu 80, und das trotz 14 Punkten Führung zur Pause. „Ich glaube, dass ein bisschen Nervosität dabei war. Fürstenfeld hat es mit ihrem Druck geschafft, unseren Spielfluss zu brechen“, so Trainer Felix Jambor.

Am Sonntag spielen die Blackbirds Güssing/Jennersdorf auswärts gegen die Raiders Tirol. „Es wird natürlich wichtig sein, dass wir 40 Minuten mit hoher Intensität spielen, vor allem in der Defensive. Wenn wir das umsetzen können und offensiv unseren Rhytmus finden, dann können wir auch in Tirol gewinnen“, so Blackbirds-Coach Daniel Müllner. Das Spiel in Innsbruck beginnt um 17.00 Uhr.