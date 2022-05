Blackbirds auf Kurs zur Titelverteidigung

Die Blackbirds setzten sich gegen Fürstenfeld vor 600 Fans im Aktivpark Güssing 67:64 durch. Sie behielten vor allem in der Schlussphase die Nerven. Das Spiel sei so spannend und hart wie erwartet gewesen, sagte Sebastian Koch von den Blackbirds: „Es war sicher nicht spielerisch unsere beste Partie, wir haben sehr viele Fehler gemacht.“ Doch im Endeffekt habe man das Spiel gedreht – sicherlich auch mithilfe „der unglaublichen Fans, die und so viel Energie gegeben haben“, meinte Koch.

Gunners starten Halbfinal-Play-offs

Bei einem Sieg am kommenden Samstag in Fürstenfeld stünden die Blackbirds als Meister und sportlich auch als Aufsteiger in die Superliga fest. In der Superliga beginnt für Oberwart am Sonntag die Halbfinalserie des Play-offs. Gegner ist der regierende Meister Gmunden. Spiel eins findet in Gmunden statt. Gmunden gewann bisher drei der vier Saisonduelle.