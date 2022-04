Ukraine-Krieg: Helfen mit Musik und Zeichnungen

Die Melodien der CD gehen sofort ins Ohr und sollen dabei auch noch Gutes tun. Gemeinsam mit Künstlern wie Waltraut Haas und Greg Bannis hat Kurt Elsasser eine CD aufgenommen, um zu helfen. „Das Schlimmste ist, dass man irgendwie nicht anders helfen kann. Es unterstützen jetzt Weltstars dieses Projekt. Das ist das Mindeste, das wir machen können“, so Elsasser. Der Verkaufserlös wird an Hilfsorganisationen gespendet, die Vertriebenen helfen in Österreich Fuß zu fassen.

Die Schülerinnen und Schüler der 2.Klasse der Volksschule Schattendorf

Auch in der Volksschule in Schattendorf will man helfen, und deswegen durften die Schülerinnen und Schülern der Zweiten Klasse mit eigenen Zeichnungen das Cover gestalten. Mit den Bildern wollen die Kinder eindeutige Botschaften gegen den Krieg transportieren.

Seit zwei Wochen gibt es in der Volksschule in Schattendorf auch zwei Kinder aus der Ukraine. Die Situation in der Ukraine beschäftigt die Kinder, immer häufiger kommt es zu Fragen an die Lehrerinnen und Lehrer. „Es ist unsere Aufgabe als Pädagogen, diese Fragen zu beantworten und den Kindern zu zeigen: Was kannst du tun? Wie bist du betroffen?“