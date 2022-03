Landwirtschaft

Krieg: Agrarhandel will Bewirtschaftung aller Flächen

Der Krieg in der Ukraine verändert auch die Ernährungssicherheit in Europa. Durch den Ausfall der Getreideproduktion in der Ukraine und in Russland würde sich der Markt verändern, ein Anstieg der Rohstoffpreise ist die Folge. Der Agrarhandel fordert deshalb eine Bewirtschaftung aller verfügbaren Anbauflächen.