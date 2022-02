Wenige Strom- und Gasanbieterwechsel

Genau 9.093 burgenländische Strom- und Gaskunden wechselten im Vorjahr laut E-Control den Anbieter. Das sind etwas weniger als im Jahr davor. Damit gibt es im Burgenland eine Entwicklung entgegen dem Österreich-Trend, wo es in diesem Zeitraum etwas mehr Wechsler gibt. 6.692 Haushalte und Unternehmen im Burgenland suchten sich im Vorjahr einen neuen Stromanbieter und 2.401 einen neuen Gasanbieter.

Mit diesen Zahlen liegt das Burgenland in der Wechselstatistik der E-Control im Bundesländervergleich im unteren Mittelfeld. Das Bundesland mit den meisten Lieferantenwechsel bleibt Oberösterreich, das Schlusslicht ist Vorarlberg. Von der Energie Burgenland hieß es dazu, dass man beim Lieferantenwechsel durchaus punkten habe können. So habe man zum Beispiel rund 1.000 Stromkunden mehr als 2020.

Energie Burgenland

Starke Zugewinne bei Energie Burgenland

Außerdem verzeichnet man laut Energie Burgenland seit Oktober des Vorjahres sowohl bei Stromkunden, als auch bei Gaskunden außergewöhnlich starke Zugewinne. Das liege zum einen daran, dass sich viele Billiganbieter wegen der gestiegenen Großhandelspreise bei Strom und Gas nicht am Markt halten konnten. Zum anderen gehe man davon aus, dass die Kunden in schwierigen Zeiten auf einen stabilen Partner Wert legen, so die Energie Burgenland.