Live: Olympische Winterspiele werden eröffnet

Bis 20. Februar stehen in China unter strengen Coronavirus-Sicherheitsmaßnahmen 109 Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Es nehmen insgesamt 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 91 Nationen teil. Österreich stellt 106, am Eröffnungstag ist keiner davon im Einsatz. Die Eröffnungsfeier ist ab 13.00 Uhr live in ORF1 und im Livestream zu sehen.

Dujmovits und Maier Österreichs Fahnenträger

Seit den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio tragen immer eine Frau und ein Mann gemeinsam die Fahne eines Landes. Dujmovits hatte 2014 in Sotschi Gold im Parallel-Slalom geholt, Maier darf sich in Yanqing Außenseiterchancen auf eine Medaille ausrechnen – mehr dazu in Olympia: Dujmovits und Maier Österreichs Fahnenträger.

Julia Dujmovits bestreitet ihren Bewerb am 8. Februar. Eiskunstläuferin Miriam Ziegler aus Stoob, die zweite Burgenländerin bei den Spielen, ist dann am 18. Februar dran.

Peking war 2008 schon einmal Gastgeber der Sommerspiele und ist die erste Stadt, die zudem auch das Wintersportgroßereignis ausrichtet. Im Vorfeld gab es aus westlichen Ländern breite Kritik an Menschenrechtsverletzungen in China.