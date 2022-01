Ziegler und Kiefer wieder fit für Olympia

Kurz vor der Europameisterschaft in Tallinn in Estland zog sich Severin Kiefer bei einem Sturz einen Bruch des Kahnbeins im linken Handgelenk zu. Der Partner von Miriam Ziegler musste wenige Tage später sogar operiert werden. Eine Olympia-Teilnahme schien plötzlich ungewiss. Am Freitag kam die Entwarnung. Der Heilungsprozess verläuft gut.

Miriam Ziegler und Severin Kiefer können fast voll trainieren, wie Miriam Ziegler im ORF Burgenland Interview erklärt. „Bei uns im Training läuft es im Moment sehr gut. Die Entwicklung von Severins Verletzung ist durchaus positiv und stimmt mit den optimistischsten Prognosen der Ärzte überein. Wir können im Training schon fast alles machen. es sind nur zwei Elemente, die wir im Moment – aufgrund der Schmerzen – noch nicht machen können, aber alles andere ist auf einem guten Stand“, so Ziegler.

ORF

Noch zwei Wochen Vorbereitungszeit vor Abflug

Ziegler und Kiefer haben jetzt noch zwei Wochen Vorbereitungszeit in Österreich, ehe es nach Peking geht. Dass der Paarlaufbewerb erst am Ende der Spiele, am 18. und 19. Februar stattfindet, spielt ihnen dabei in die Karten. Zieglers Ziel ist es, bis zum Abflug auch wieder die kompletten Programme trainieren zu können. „Wir planen jetzt bis zu unserem Abflug am 11. Februar unser Niveau, auf dem wir vor der Europameisterschaft waren, zu halten. Wir trainieren die Programme, laufen die durch und versuchen nach und nach die Elemente, die noch nicht trainierbar sind, ins Programm zu integrieren“, sagte Ziegler.

Ende der Profikarriere nach dieser Saison

Für die Stooberin sind die Spiele in Peking ihre vierten und letzten. Sie war mit 16 als Einzelläuferin in Vancouver dabei. Mit Kiefer möchte sie beim dritten gemeinsamen Anlauf endlich die Kür der besten 16 erreichen. Die beiden beenden nach dieser Saison ihre Profikarriere.