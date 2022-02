Olympische Winterspiele: Hoffen auf Medaillen

Sportlich startet die 34-jährige Sulzerin am Dienstag in die olympischen Winterspiele. Dujmovits ist beim einzigen Alpinen Snowboard Bewerb, im parallel Riesentorlauf am Start und möchte sich eine Medaille sichern. Die Qualifikationsläufe beginnen um 2.45 Uhr unserer Zeit, das Finale steht perfekt zum Frühstück bereit, nämlich um 8.35 Uhr.

Eine weitere Burgenländerin ist erst am Ende der Spiele dran. Eiskunstläuferin Miriam Ziegler aus Stoob (Bezirk Oberpullendorf) startet mit ihrem Partner Severin Kiefer am 18. Februar im Kurzprogramm um 11.00 Uhr unserer Zeit und einen Tag später steht die Kür an.

Hoffen auf Medaillen

Bereits am Freitag können Österreichs Athletinnen und Athleten auf Medaillen hoffen, Rodel-Olympiasieger David Gleirscher ist im Einsatz, sowie Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser. Im Skiathlon ist Langläuferin Theresa Stadlober am Start, die bereits vor vier Jahren bei den Spielen auf Medaillenkurs war – außerdem sind die Skispringerinnen und Skispringer auf der Normalschanze am Freitag im Einsatz. Die Präsidentin des österreichischen Skiverbands, Roswitha Stadlober, erhofft sich zumindest zehn Medaillen bei diesen Winterspielen.