„Impetus“ in Los Angeles ausgezeichnet

Gedreht wurde der Kurzfilm in Baumgarten und zwar in und rundum das Paulinerkloster – mehr dazu in Dreharbeiten für „Impetus“ im Burgenland. Der 31-jährige Benjamin Knöbl lebt und arbeitet selbst in Los Angeles – mehr dazu in Benjamin Knöbl: Von Marz nach Hollywood.

Filmausschnitt aus „Impetus“

Erster Burgenland-Film von Knöbl

Im April 2020 ist er wegen des Coronavirus aus den USA nach Österreich zurückgekehrt und hat die Zeit genutzt, um seinen ersten Film im Burgenland zu drehen. Das Los Angeles CineFest ist ein internationales Filmfestival, das einmal im Jahr stattfindet.