„Impetus“: Geschichte einer Lebensentscheidung

In dem Film „Impetus“ geht es um den inneren Anstoß vor unumkehrbaren Lebensentscheidungen. Ein großes, ein zeitloses Thema, das Regisseur Benjamnin Knöbl am Beispiel eines Novizen abhandelt. Paulinus gerät am Tag vor seinem endgültigen Eintritt ins Kloster in einen inneren Konflikt, ausgelöst durch seine Freundschaft zu einem Bauernsohn. Paulinus steht vor der Entscheidung Gott oder die Welt – ein kontemplatives Leben oder doch ein Leben außerhalb der Klostermauern. Der Film spielt in den 1920er Jahren, als sich das Burgenland zum Bundesland formte.

Filmausschnitt aus „Impetus“

Recherche bei den Zisterziensern

Benjamin Knöbl erzählt die Geschichte in ruhigen, stimmungsvollen Bildern. Auf die Idee brachte ihn der Schauplatz des Films. „Das Thema ist entstanden einerseits dadurch, dass ich das Paulinerkloster in Baumgarten sozusagen wiederentdeckt habe. Ich bin dort vorbeigegangen während der Coronavirus-Zeit und es hat mich einfach berührt und fasziniert“, so Knöbl.

Der Regisseur recherchierte für „Impetus“ im Zisterzienserstift in Lilienfeld, wo er eine Woche mit den Mönchen lebte. „Die Mönche haben mich so gut aufgenommen, sie haben mich mit ihnen essen lassen und ich habe mit ihnen alle Gespräche führen können, die ich wollte“, erzählte Knöbl.

ORF

Bei Filmfestival in USA erfolgreich

Hauptdarsteller in dem Film ist Markus Freistätter. „Die Geschichte ist so speziell, und zwar nämlich, dass man sich entscheiden muss. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen, aber nicht eine, die für das ganze Leben ist. Und für mich das Spezielle an dieser Figur war einfach, dass sich Paulinus in jungen Jahren für etwas entscheidet, was er nie wieder zurücknehmen kann“, so der Schauspieler.

Der Film, der vom Land Burgenland mitfinanziert wurde, sorgte schon für internationale Anerkennung: „Impetus“ schaffte es ins Semifinale des „Flickers“-Filmfestivals in Rhode Island, das zu wichtigsten Filmfestivals für Kurzfilme in den USA zählt.