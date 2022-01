Überwachte Wohnzimmertests wieder möglich

Pro Person und Woche werden in den Gemeindeämtern und in den Impf- und Testzentren fünf Antigen-Spucktests gratis ausgegeben, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag in einer Aussendung mit. Auf der Webseite selftest.bgld-testet.at können sich Burgenländerinnen und Burgenländer mit ihren Daten registrieren und den Selbsttest zu Hause durchführen.

Schutz vor Fälschungen

Ein QR-Code zum Aufkleben und ein dreistelliger Code, den man bei der Anmeldung auf der Onlineplattform erhält und auf den Test schreiben muss, sollen das System möglichst sicher vor Fälschungen machen. Ein Bild des Selbsttests muss auf der Webseite hochgeladen, dieser anschließend entwertet und ein zweites Foto gemacht werden.

Die Bestätigung des Testergebnisses wird dann per E-Mail ausgeschickt. Fragen werden per Mail an selftest@bgld.gv.at beantwortet.

946 Neuinfektionen

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Freitag 946 Neuinfektionen. In den Krankenhäusern werden derzeit 47 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sechs Personen in intensivmedizinischer Behandlung – mehr dazu in Wieder fast 1.000 Covid-Neuinfektionen.