CoV-Lockerungen: Doskozil will Ende der Sperrstunde diskutieren

Am Mittwoch gibt es erstmals seit Pandemiebeginn über 30.000 Neuinfktionen, auch im Burgenland wurde erstmals die Marke von 700 Infektionen an einem Tag überschritten – mehr dazu in 706 Neuinfektionen, 4.537 Infizierte. Da trotz vieler Neuinfektionen aktuell keine Überlastung der Spitäler drohe, sei ein Lockdown für Ungeimpfte nicht mehr sinnvoll – zu diesem Ergebnis ist am Mittwoch das Expertengremium Gecko gekommen.

Daher hat die Bundesregierung um Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) auch das Ende des Lockdowns für Ungeimpfte ab kommenden Montag beschlossen – mehr dazu in Lockdown für Ungeimpfte endet. Da in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens – zum Beispiel im Handel – aber weiterhin die 2G Regel gilt, hat das Ende des Lockdowns für Ungeimpfte nur wenig Auswirkung.

Doskozil: Lockerungen für Ungeimpfte „richtiger Schritt“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) empfindet die Entscheidung als richtig. „Mich hat gestern Landeshauptmann Markus Wallner angerufen, dass es natürlich auch bereits verfassungsrechtliche Bedenken in diese Richtung gibt. Daher bin ich der Meinung, in Verbindung mit all den Maßnahmen und Erkenntnissen was die derzeitige Welle betrifft, dass das der richtige Schritt ist“, so Doskozil. Er spricht sich auch dafür aus, weitere Öffnungsschritte in Betracht zu ziehen: „Es wäre mir wichtig, die Sperrstunde zu überdenken. Das wäre ein Punkt, wo man diskutieren könnte, dass 22.00 Uhr nicht mehr angebracht ist“, so Doskozil.

Auch wenn die Intensivstationen bisher nicht an ihre Grenzen kommen – die Zahl der Neuinfektionen erreicht heute wieder einen Rekordwert: Österreichweit sind von gestern auf heute über 30.000 neu-infizierte dazu gekommen.Im Burgenland sind es 706 Neuinfektionen – ebenfalls so viele wie noch nie.

Antau: Eine Klasse im Distance Learning

Die hohe Zahl an Corona-Fälle führt stellenweise auch immer wieder zu Schulklassen die teilweise der komplett ins Distance Learning gehen müssen, so zum Beispiel an der Volksschule in Antau (Bezirk Mattersburg). Entgegen eines Berichts der Kronenzeitung befindet sich aber nicht die ganze Schule, sondern nur eine Klasse im Distance Learning, das bestätigt die Bildungsdirektion Burgenland auf Nachfrage.