Neuinfektionen: 1.000er-Marke überschritten

47 an Covid-19 Erkrankte befanden sich in Spitalsbehandlung, sieben davon auf der Intensivstation. 8.536 Personen, das sind um 689 mehr als am Donnerstag, waren in behördlich angeordneter Quarantäne.

Die höchste Inzidenz im Burgenland wiesen die Bezirke Mattersburg (1.945) und Güssing (1.780) auf. Laut E-Impfpass-Dashboard erhielten 238.063 Burgenländerinnen und Burgenländer zumindest ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung. 167.825 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. 77,9 Prozent der Burgenländer verfügen über ein derzeit gültiges Impfzertifikat, das ist der höchste Bundesländer-Wert.

Das Contact Tracing läuft im Burgenland weiter in vollem Umfang, hieß es auf Anfrage der APA. Schon im Vorfeld der Omikron-Welle seien sowohl das zentrale Contact Tracing um ein zweites Team als auch die Stäbe in den Bezirkshauptmannschaften erweitert worden. Nun ist eine weitere Aufstockung des zentralen Contact Tracings geplant, hieß es weiters.