Countdown für Olympische Spiele läuft

Julia Dujmovits brachte sich bei den letzten Weltcuprennen als Anwärterin auf eine Medaille im Snowboard-Parallel-Riesentorlauf in Position – mehr dazu in Dujmovits Zweite im Parallel-Riesentorlauf und Dujmovits holt fünten Weltcup-Sieg. Die 34-jährige Olympiasiegerin aus Sulz geht am 8. Februar auf Medaillenjagd. Bis dahin trainiert sie noch eine Weile in Österreich. Erst am Wochenende reist Dujmovits nach China – zu ihren dritten Olympischen Spielen.

ORF

Ziegler/Kiefer hoffen auf Kür der besten 16

Die 27-jährige Miriam Ziegler ist sogar schon zum vierten Mal bei Olympia dabei. Ihre Vorbereitung auf den Eiskunstlauf-Paarbewerb verlief zuletzt holprig, weil sich Partner Severin Kiefer bei der EM am Handgelenk verletzt hatte – mehr dazu in Ziegler/Kiefer sagen EM-Teilnahme ab. Momentan sieht es aber recht gut für das Antreten des Paares aus. Ihr Bewerb findet erst am 18. und 19. Februar statt. Primäres Ziel der beiden ist es, die Kür der besten 16 Paare zu erreichen.