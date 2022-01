Ziegler/Kiefer sagen EM-Teilnahme ab

Vor dem Start der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Talinn in Estland, gab es am Dienstag aus österreichischer Sicht eine Hiobsbotschaft. Miriam Ziegler aus Stoob, die gemeinsam mit ihrem Salzburger Partner Severin Kiefer im Paarlaufen antreten sollte, kann nicht starten. Ein Trainingsunfall macht eine Teilnahme an dem am Mittwoch beginnenden Bewerb unmöglich.

ORF

Unglücklicher Sturz beim ersten Training

„Severin ist leider schon beim ersten Training am Montag in der Früh sehr unglücklich gestürzt und hat sein ganzes Gewicht mit der linken Hand aufgefangen. Er hat danach sofort gespürt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wir wissen zwar, dass die Hand nicht gebrochen ist, aber ein Training ist seither nicht mehr möglich. Er kann die Hand nur eingeschränkt unter starken Schmerzen bewegen und deswegen mussten wir schweren Herzens entscheiden, uns aus diesem Wettkampf herauszunehmen und die Europameisterschaft abzusagen“, so Ziegler im ORF-Burgenland-Interview.

Die Olympischen Spiele in Peking im Februar sind aufgrund dieser Verletzung vorerst nicht in Gefahr. Miriam Ziegler und Severin Kiefer bestreiten heuer ja ihre letzte gemeinsame Saison im Spitzensport.