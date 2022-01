Dujmovits holt fünten Weltcup-Sieg

Julia Dujmovits hat am Mittwoch ihren fünften Weltcup-Sieg gefeiert. Zum ersten Mal seit ihrem Comeback stand die Olympiasiegerin von Sotschi auf dem obersten Treppchen. Dujmovits gewann gemeinsam mit dem gestrigen Sieger des Herren-Bewerbes, dem Steirer Arvid Auner, den Mixed-Team-Parallel-Slalom in Bad Gastein.

ORF

„Es fühlt sich natürlich super gut an und macht Lust auf mehr. Klar, wenn es die österreichische Hymne spielt kommen Erinnerungen irgendwie hoch. Und ich weiß ja auch nicht, wie oft ich noch hierher nach Gastein komme. Also für mich ist es echt wunderschön da heute ganz oben am Podium zu stehen und ein Rennen in Gastein gewonnen zu haben“, so Dujmovits.

Olympia Generalprobe am Freitag

Im gestrigen Einzel-Bewerb landete die 34jährige aus Sulz auf dem 4. Platz – mehr dazu in Snowboard: Dujmovits Vierte im Heim-Weltcup. Für Dujmovits und ihre Kolleginnen und Kollegen geht es bereits am Freitag und Samstag weiter. Auf der Simonhöhe in Kärnten wird die Olympia-Generalprobe im Parallel-Riesentorlauf ausgetragen.