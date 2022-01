Sport

Dujmovits Zweite im Parallel-Riesentorlauf

Julia Dujmovits hat sich am Freitag im Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder auf der Simonhöhe in Kärnten nur der Polin Aleksandra Krol geschlagen geben müssen. Alle weiteren ÖSV-Teilnehmer scheiterten in früheren Phasen.