Landtag: Nachtragsvoranschlag angenommen

Der Nachtragsvoranschlag gleicht die geschätzten Einnahmen und Ausgaben an die tatsächlichen Zahlen an. In einem Jahr, das ganz von der Coronavirus-Pandemie überlagert war, sei klar, dass es ungeplante Ausgaben gibt, sagte die Klubobfrau der Grünen Regina Petrik. Sie erwähnte etwa die Bestellung des Forschungsbeauftragten Werner Gruber durch das Land. „Das brachte Mehrkosten von 50.000 Euro. Aber man muss zugute halten – das ist hier wenigstens transparent dargestellt. Nicht herauszufinden ist, was etwa der neue Intendant der Seefestspiele Mörbisch dem Land kostet“, so Petrik.

Kritik an Neuverschuldung

Der FPÖ-Abgeordnete Alexander Petschnig wies auf die Neuverschuldung des Landes hin. „Das Defizit war geplant vor einem Jahr mit 105,8 Millionen Euro und steigt jetzt auf 136,3 Millionen – das sind 30,5 Millionen Euro mehr, die wir Schulden machen. Da jetzt unbedingt einen Aufwärtstrend zu erkennen, da muss man schon relativ geübt in Statistik sein“, so Petschnig.

Auch der ÖVP-Abgeordnete Christoph Wolf thematisierte die steigende Neuverschuldung des Landes. Er kritisierte aber auch den Umstand, dass sich das Land Burgenland stark im privatwirtschaftlichen Bereich engagiert. „Es ist schwierig, wenn man selbst als Land glaubt, alle Unternehmen selbst führen zu müssen, weil man vielleicht davon überzeugt ist, dass man es besser kann, als private Unternehmer – oder weil man vielleicht glaubt, die freie Wirtschaft ist nicht gerecht genug. Aber nicht jeder, der auf diesem hohen Ross sitzt, kann auch reiten“, so Wolf.

Nachtragsvoranschlag mehrheitlich angenommen

Der SPÖ-Abgeordnete Dieter Posch ging darauf nicht ein. Er sah die Finanzpolitik des Landes positiv und verteidigte etwa den Mindestlohn im Landesdienst. „Wenn man sich zum Mindestlohn bekennt – und wenn wir unseren Beschäftigten faire Löhne bezahlen, dann ist es ganz logisch, dass das nicht vom Christkind gebracht wird, sondern, dass wir das auch aus dem Budget bedienen müssen“, sagte Posch.

Der Nachtragsvoranschlag wurde mehrheitlich angenommen. Schon vor der Debatte ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) aufhorchen: in der Fragestunde sagte er beim Thema Impfpflicht, er sei dagegen, dass Impfverweigerer ihren Arbeitsplatz verlieren sollen.