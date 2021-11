Budget 2022: Mehr als 1,4 Milliarden Euro vorgesehen

Zunächst zur Abrechnung für das Jahr 2021: hier wurde damit gerechnet, dass 118 Millionen Euro zusätzlich gebraucht werden – geworden sind daraus letztlich nur 62 Millionen – und das trotz Coronaviruskrise. Grund dafür sei die gute Wirtschaftslage. Das Wirtschaftswachstum liegt im Burgenland bei mehr als vier Prozent.

„Ausgehend von diesem Aspekt korrespondieren natürlich damit auch die Zuflüsse aus den Ertragsanteilen einerseits – und andererseits war es aus unserer Sicht notwendig den Modus des Budgetvollzuges neu zu gestalten – sprich Zahlungsmittelreserven, die wir hatten, aufzulösen und so das budgetäre Defizit und die Neuverschuldung nach unten zu drücken“, so Doskozil.

ORF

Regierungsprogramm weiter umsetzen

Laut Doskozil eine gute Ausgangslage für das Budget 2022 – mehr als 1,41 Milliarden Euro an Ausgaben sind geplant – dem gegenüber stehen Einnahmen von mehr als 1,36 Milliarden. Es gelte das Regierungsprogramm weiter umzusetzen.

„Die Schwerpunkte bleiben aber dieselben. Da bleiben wir bei dem Plan, den wir uns zurecht gelegt haben – sehr viel Wert darauf zu legen, in die Gesundheitsversorgung, in die sozialen Dienste und in die Bildung zu investieren. Und natürlich sind wir gefordert das Coronavirus-Management aufrecht zu erhalten. Beispielsweise haben wir dieses Jahr weit über 20 Millionen – fast 30 Millionen – investiert. Von diesen Kosten haben wir vom Bund nur zehn Millionen refundiert bekommen“, sagte der Landeshauptmann. Das Geld sei zwar zugesagt worden, bisher aber noch nicht geflossen.

ORF

Schwerpunkte: Soziales und Wohnbauförderung

An den Budget-Schwerpunkten ändert sich für das kommende Jahr also wenig: Soziales und Wohnbauförderung machen mit 26 Prozent den größten Teil aus, gefolgt von Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft mit 22 Prozent. Nächstes Jahr fehlen im Budget 52 Millionen Euro.

ORF

„Wie hoch daraus resultierend dann tatsächlich im Laufe des Jahres die Neuverschuldung wird, das wird man sehen. Ich gehe davon aus, auch trotz dieser Situation, dass man die Marke von 52 Millionen keinesfalls überschreiten darf“, so Doskozil. Beschlossen wird das Budget beim Budgetlandtag am 16. Dezember.