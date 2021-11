„Fridas Katzenwelt“: Ein Herz für Streuner

Der Tierschutzverein „Fridas Katzenwelt“ hat seinen Sitz in einem alten Bauernhaus in Henndorf (Bezirk Jennersdorf). Vor zehn Jahren kauften Anita und Manfred Pruckner das Haus, sie selbst arbeiten in Wien. Der Verein wurde 2017 gegründet. „Wir fangen Streunerkatzen ein, bringen sie zum Tierarzt, lassen sie kastrieren und medizinisch versorgen, wenn das notwendig ist – es sind viele verschnupft, oder auch verletzt. Die erwachsenen Katzen bringen wir dann – die sind ja meist scheu – wieder zurück an den angestammten Platz wo sie her sind und versorgen sie dort dann mit Futter“, erzählte Anita Pruckner aus Henndorf.

„Es muss kastriert werden“

Der Verein versorgt mittlerweile rund 120 Katzen im Gebiet von Olbendorf bis Welten auf acht Futterstellen. Die kleinen Kätzchen werden zur Pflege aufgenommen, aufgepäppelt und dann vermittelt. Es wird auch mit anderen Vereinen in ganz Österreich zusammengearbeitet. „Das größte Problem ist, dass die Katzen nicht kastriert sind – und dort muss man, finde ich, auch ansetzen. Es ist wichtig, dass wir die kleinen Katzen auf schöne Plätze vermitteln, aber wenn nicht kastriert wird, dann ist das ein Fass ohne Boden“, so die Katzenliebhaberin.

Spenden und Online-Flohmarkt

Das Ehepaar hat 13 eigene Katzen, da das eine oder andere Tier doch sehr ans Herz gewachsen ist. Derzeit werden im Haus noch zwölf weitere Katzen gepflegt. „Da ist zum Beispiel der Rudi, der auf einer Autobahnbaustelle gefunden wurde, total abgemagert, verfilzt, mit einer schweren Verletzung am Hals, den wir gerade aufpäppeln. Da sind auch zwei kleine Katzen, die im Alter von vier bis fünf Wochen ihre Mutter verloren haben“, stellte Pruckner ihre Schützlinge vor.

Die Arbeit des Vereines wurde vor kurzem mit einem Geldpreis einer Tierfutterhandelskette geehrt. „Fridas Katzenwelt“ finanziert sich über Spenden und einen Online-Flohmarkt. Alleine im Vorjahr konnten 400 Katzen gerettet werden.