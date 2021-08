Fitnessstudios sind „ausgepumpt“

Eigentlich sollte hier mehr los sein, aber die gesamte Branche kämpft schon lange mit den Mitgliederzahlen. „Es könnte sein, dass wir den Betrieb einstellen müssen, wenn die Bewegung nach unten so weitergeht“, so Hans Hergovich, Betreiber des „Power Gym“ in Eisenstadt. Dieses Interview gab Hergovich im Oktober des Vorjahres.

Zehn Monate und einen Lockdown später sind die Sorgen nicht kleiner geworden. Das „Power Gym“ in Eisenstadt verlor etwa jedes fünfte Mitglied. In anderen Studios im Burgenland ist die Lage noch angespannter. „Ich habe gestern einen kleinen Rundruf mit den Studios im Burgenland gemacht und da bekomme ich Zahlen zwischen 22 und 50 Prozent Verlust an Mitgliedern“, so Hergovich.

Verweigerer und Vorsichtige

Dazu beigetragen hat die späte Öffnung im heurigen Jahr – Ende Mai. Aber es gibt auch andere Gründe. „Wir haben die einen, die sich nicht testen und nicht impfen lassen wollen und durch die 3-G-Regelung natürlich dann nicht rein dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die trotz doppelter Impfung, gut immunisiert, sich immer noch nicht hierher trauen“, so Hergovich.

Viele Fitnessstudio-Kunden haben aber auch einfach den Fokus verloren – glaubt zum Beispiel Harald Psaridis vom „Athletics Mock“ in Mattersburg. „Wenn man trainieren geht, hat man einen gewissen Rhythmus. Dann geht man automatisch jeden Tag und dann wird man bequem. Ich glaube, dass manch auch der innere Schweinehund erwischt hat“, so Psaridis.

Verunsicherung wächst

Auch hier sind die Mitgliederzahlen um fast 30 Prozent zurückgegangen. Von einer Schließung will niemand sprechen. Mit den steigenden Infektionszahlen der vergangenen Tage und der Diskussion über Verschärfungen für Ungeimpfte wächst wieder die Verunsicherung. „Absolut, also wir machen uns sicher Sorgen, dass dadurch weniger junge Leute kommen würden. Aber auch viele, die vielleicht – egal, aus welchem Grund auch immer – vielleicht nicht fürs Impfen sind, oder Sorge haben, was das Impfen betrifft“, sagte Psaridis.

„Diese Regel, vor allem wenn sie so überfallsartig kommt, wie sie jetzt angedacht ist in Wien – also mit 1. September – würde einigen Betrieben den Todesstoß versetzen", meinte Hergovich.“ Im Gegensetz zu anderen Bundesländern sind Betriebsschließungen im Burgenland bislang ausgeblieben. Der Kampf ums wirtschaftliche Überleben ist in dieser Branche aber noch lange nicht geschlagen.